Американский адмирал назвал РФ главной угрозой для господства США на море

Вашингтон, , 07:46 — REGNUM Возрождение России и Китая является главной угрозой для господства Соединённых Штатов на море. Об этом, выступая на симпозиуме ассоциации надводных сил США, заявил командующий надводными силами США вице-адмирал Рич Браун. Речь вице-адмирала опубликована на сайте Военно-морских сил США.

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Эксперт рассказал, чем ВМС США грозит война с Россией

Браун отметил, что Россия снова направляет свои атомные подводные лодки в район между Гренландией и Великобританией и бросает США вызов в Восточном Средиземноморье и Северной Атлантике. Бросает США вызов и Китай в районе островов вблизи своего побережья.

https://twitter.com/USNavy/status/1085312193414029312

Командующий надводными силами США заявил, что ранее США имели беспрепятственный доступ и контроль над морем, а сейчас Соединённые Штаты снова вступили в эру соперничества великих держав.

«Эта эра может стать еще более суровым испытанием, чем холодная война», — приводит РБК слова вице-адмирала.

Как сообщало ИА REGNUM, командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго признал превосходство российских подлодок, заявив, что Россия расширила своё присутствие в северной части Атлантического океана, а также в Северном Ледовитом океане.

Также он отметил, что Россия обладает мощным подводным флотом и вкладывает средства в его совершенствование.

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Ранее, весной 2018 года, на слушаниях в сенате министр ВМС США Ричард Спенсер констатировал, что времена, когда господство США на море являлось бесспорным, прошли.

Он отметил, что военно-морские силы и морская пехота США потеряли доминирование на море впервые со времён распада Советского Союза. Причиной стали растущий потенциал армий России и Китая, а также распространение высокоточного оружия дальнего радиуса действия.

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