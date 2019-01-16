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Представители курдских партий в Ираке провели встречу

Политика

Однако результаты пока не существенны

Эрбиль, Ирак, 16 января 2019, 07:23 — REGNUM  Представители Демократической партии Курдистана (ДПК) и «Движения за перемены» провели встречу, посвященную формированию правительства в курдской автономии Ирака, сообщает 16 января Kurdistan.ru.

Стороны пришли к соглашению о формировании совместных комитетов, которые помогут им найти точки соприкосновения в будущей совместной работе в правительстве.

Однако представители «Движения за перемены» еще не дали своего согласия на участие в формировании будущего правительства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате парламентских выборов в Иракском Курдистане победу одержала крупнейшая в регионе партия ДПК, однако полученное количество голосов не достаточно для формирования правительства, поэтому партия ведет переговоры о создании коалиции.

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