Оппозиция Венесуэлы призвала заморозить счета Мадуро и его сторонников

Каракас, , 03:38 — REGNUM Национальная ассамблея Венесуэлы, в которой большинство мест занимает оппозиция, выступила с призывом к другим странам заморозить банковские счета администрации действующего президента Боливарианской республики Николаса Мадуро, сообщает Reuters.

Сообщается, что оппозиционеры обратились к США, Евросоюзу, а также к граничащим с Венесуэлой странам Латинской Америки, среди которых Чили и Бразилия. Ассамблея также приняла заявление, в котором Мадуро назван «узурпатором власти», получившим президентский пост нелегитимным способом.

Отметим, что оппозиционные силы Венесуэлы, контролирующие Национальную ассамблею, не скрывают своей проамериканской ориентации. В 2016 году Николас Мадуро отстранил ассамблею от власти и заменил ее Национальным учредительным собранием. С тех пор национальная ассамблея в жизни Венесуэлы не играет никакой роли.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники заявил, что президент США Дональд Трамп может признать легитимным главой Венесуэлы спикера Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо.

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