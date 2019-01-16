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Путин – о «новой церкви» на Украине: Мы имеем дело с опасным политиканством

Политика

Новый украинский конструкт – это не о духовной жизни

Москва, 16 января 2019, 01:53 — REGNUM  Создание так называемой Православной церкви Украины не имеет отношения к вопросам «духовной жизни» и является безответственным политиканством, заявил российский президент Владимир Путин в интервью сербской газете «Вечерние новости».

Комментируя оглашение Вселенским патриархатом текста томоса об автокефалии Православной церкви Украины, президент РФ отметил, что этот искусственно созданный проект — грубое вмешательство в религиозную деятельность со стороны украинский властей.

Глава российского государства подчеркнул, что подобные эксперименты опасны для мирового православия, ведь грубо нарушаются православные каноны.

«Повторю: ни о какой духовной жизни речь здесь не идет — мы имеем дело с опасным и безответственным политиканством», — сказал Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в тексте томоса, опубликованном 14 января, Константинополь призвал все православные церкви признать ПЦУ «как сестру», а со своей стороны назвал ее своей «духовной дочерью».

Читайте ранее в этом сюжете: Опубликован текст томоса об автокефалии ПЦУ

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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