Жители Палестины вышли на митинг против закона о соцобеспечении

Рамалла , , 23:40 — REGNUM Жители палестинского Западного берега вышли на митинг против нового закона о соцобеспечении, 15 января передает агентство Associated Press.

Акция в Рамалле собрала несколько тысяч человек. К протесту присоединились несколько частных компаний, банков и магазинов, прекратившие работу на весь день.

Гнев протестующих — прежде всего, работников частного сектора — вызвал пункт закона об обязательных отчислениях в пенсионный фонд, к которому многие жители Палестины испытывают недоверие.

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