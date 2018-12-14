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Полиция разогнала сторонников ХАМАС в палестинском Хевроне

Политика

Движение ХАМАС празднует 31-ю годовщину своего создания

Рамалла , 14 декабря 2018, 18:41 — REGNUM  Полиция Палестины жестко разогнала акцию сторонников ХАМАС в городе Хеврон на Западном берегу Иордана, 14 декабря передает агентство Associated Press.

Около 50 активистов ХАМАС вступили в рукопашную схватку с полицейскими, стражи порядка одержали верх. Арестованы 15 активистов.

Одновременно с этим в Рамалле происходят столкновения между палестинцами и израильскими силами безопасности. Протестующие бросают камни, военные отвечают слезоточивым газом.

14 декабря радикальное движение ХАМАС — «Исламское движение сопротивления» — празднует 31-ю годовщину своего создания.

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Беспорядки и столкновения с полицией в Израиле и Палестине
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