Полиция разогнала сторонников ХАМАС в палестинском Хевроне

Рамалла , , 18:41 — REGNUM Полиция Палестины жестко разогнала акцию сторонников ХАМАС в городе Хеврон на Западном берегу Иордана, 14 декабря передает агентство Associated Press.

Около 50 активистов ХАМАС вступили в рукопашную схватку с полицейскими, стражи порядка одержали верх. Арестованы 15 активистов.

Одновременно с этим в Рамалле происходят столкновения между палестинцами и израильскими силами безопасности. Протестующие бросают камни, военные отвечают слезоточивым газом.

14 декабря радикальное движение ХАМАС — «Исламское движение сопротивления» — празднует 31-ю годовщину своего создания.

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