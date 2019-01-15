Парламент Великобритании отверг план Терезы Мэй по выходу из Евросоюза

Лондон, , 23:00 — REGNUM Как и ожидалось, парламент Великобритании отверг предложенный премьер-министром Терезой Мэй план по выходу Соединенного Королевства из Европейского союза. Голосование по плану Мэй по Brexit состоялось сегодня, 15 января.

За план Терезы Мэй выступили 202 члена палаты общин, против — 432 депутата. Стоит отметить, что данное голосование должно было состояться ещё в декабре 2018 года, но Мэй смогла добиться его переноса, так как уже тогда было понятно, что одобрения данного плана она от палаты общин не добьётся.

За прошедшие несколько недель Мэй пыталась убедить депутатов, что её план оптимален и единственно возможный вариант для выхода Великобритании из Европейского союза. Сделать это ей не удалось.

Ранее было установлено, что 29 марта 2019 года должен состояться официальный выход Великобритании из Европейского союза. Будет ли Лондон и дальше придерживаться этой даты теперь уже точно сказать нельзя.

Теперь есть несколько вариантов развития событий. Либо Великобритания выходит из Евросоюза без каких-либо соглашений, и тогда это вполне может иметь катастрофические последствия для экономики королевства. Либо власти идут на проведение досрочных парламентских выборов, формируют новое правительство, которое бы пыталось хоть как-то договориться с Брюсселем, хотя этот вариант маловероятен. Также в Великобритании есть политики, которые предлагают провести повторный референдум по вопросу Brexit и через него вообще отказаться от выхода.