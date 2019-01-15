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Путин сменил посла России в Центрально-Африканской Республике

Политика

Новым послом в ЦАР назначен Владимир Титоренко

Москва, 15 января 2019, 18:25 — REGNUM  Президент России Владимир Путин освободил Сергея Лобанова от должности посла России в Центрально-Африканской Республике. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Другим указом глава государства назначил на освободившийся пост Владимира Титоренко, ранее занимавшего должности посла России в Ираке, Алжире и Катаре.

Сергей Лобанов работал послом России в ЦАР с 2010 года. Ранее служил советником-посланником посольства в Гане, а также был заместителем директора департамента безопасности МИД России.

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