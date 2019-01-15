Путин сменил посла России в Центрально-Африканской Республике

Москва, , 18:25 — REGNUM Президент России Владимир Путин освободил Сергея Лобанова от должности посла России в Центрально-Африканской Республике. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Другим указом глава государства назначил на освободившийся пост Владимира Титоренко, ранее занимавшего должности посла России в Ираке, Алжире и Катаре.

Сергей Лобанов работал послом России в ЦАР с 2010 года. Ранее служил советником-посланником посольства в Гане, а также был заместителем директора департамента безопасности МИД России.