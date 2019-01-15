Brexit неизбежен: эксперты не сомневаются в выходе Великобритании из ЕС

Москва, , 17:54 — REGNUM Выход Великобритании из ЕС очень серьёзно пошатнёт Евросоюз, убеждён член Совфеда РФ Франц Клинцевич. Об этом он заявил 15 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Я уверен, что Великобритания выйдет из Евросоюза, и выход Великобритании с учётом всей повестки дня, которую мы слышим, очень серьёзно пошатнёт Евросоюз», — сказал он.

С ним отчасти согласился писатель, доктор исторических наук Маттиас Уль (Германия), по мнению которого, Брексит уже неизбежен.

«Британцы уходят по жёсткому сценарию, — сказал Уль. — Без соглашения и вообще. Евросоюзу это не очень выгодно».

В свою очередь завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин отметил, что выход Соединённого королевства из ЕС чреват для Лондона большими финансовыми потерями.

«Немцы хотят содрать с британцев огромные деньги, чтобы другим было неповадно, — сказал Платошкин. — Когда Греция провела референдум, высказавшись против условий ЕС, то в её банкоматах деньги перестали выдавать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, голосование по проекту сделки о выходе Великобритании из состава Евросоюза состоится в британском парламенте 15 января. Британские депутаты решат, стоит ли одобрять проект соглашения, достигнутый премьер-министром Великобритании Терезой Мэй с руководством Евросоюза.

Ранее Мэй предупредила членов парламента о важности принятого решения. По её словам, если достигнутое с ЕС соглашение будет отклонено, это может стать катастрофой для страны и подрывом демократии.

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