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В России за 2018 год предотвращено 20 терактов

Политика

Количество совершённых терактов в стране за год сократилось до одного, заявил Николай Патрушев

Москва, 15 января 2019, 17:22 — REGNUM  Два десятка терактов удалось предотвратить российским спецслужбам в 2018 году. Об этом 15 января сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

По его словам, на фоне роста террористической активности в странах Европейского союза, где «террористы под видом беженцев воспользовались миграционным кризисом как прикрытием», обстановка в России «выглядит достаточно стабильной».

«За пять лет террористическая активность в стране снизилась более чем в 20 раз. В 2018 году в стране совершено девять преступлений террористической направленности и один теракт», — сообщил Патрушев.

При этом, подчеркнул он, за год в России было предотвращено 36 преступлений террористической направленности, в том числе 20 терактов.

Снижение террористической угрозы глава Совета безопасности связал с «чёткой работой спецслужб и правоохранительных органов» в стране.

В целом же в мире, по словам Патрушева, наблюдаетсятенденция к снижению террористической активности. В частности, на Ближнем Востоке за последние пять число терактов снизилось в два раза, что связывается с ситуацией в Сирии, где уничтожены или рассеяны основные формирования террористов. Приблизительно на треть также снизилась террористическая активность в Южной Азии.

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