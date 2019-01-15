В Госдуме не склонны возвращаться в ПАСЕ в 2019 году

Москва, , 15:58 — REGNUM Комитет Госдумы по международным делам рекомендует не возвращаться в ПАСЕ в 2019 году. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 января, такое предложение комитет включает в проект заявления нижней палаты парламента относительно присутствия в ПАСЕ.

«Мы предлагаем принять решение о ненаправлении заявки для участия в ПАСЕ на весь 2019 год», — сказал глава комитета Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«У нас, когда четко заявили в 2015 году о приостановке (работы в ПАСЕ), никаких оснований нет возвращаться, сейчас ситуация усугубилась, мы пытались раскачать ее своими предложениями, через свое сотрудничество с доброй половиной национальных делегаций, преодолеть кризис не удалось», — констатировал парламентарий.

ПАСЕ отказалась менять регламент для устранения дискриминации национальных делегаций.

«Мы не должны позволять с полномочиями совершать эксперименты, которые противоречат нормам международного права», — подчеркнул он.

Госдума 17 января выступит с заявлением относительно участия в ПАСЕ. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин называл условия, выполнение которых приведет к возвращению российской делегации к работе.

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