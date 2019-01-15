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Никонов: Доклад по родным языкам является аргументом к выходу из СЕ и ПАСЕ

Политика

«Написанное в заключении Совета Европы никакого отношения к реальности не имеет

Москва, 15 января 2019, 15:00 — REGNUM  Депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия») видит в докладе Совета Европы по правам на изучение родных языков еще один аргумент к выходу из СЕ.

Накануне Совет Европы выпустил 58-страничное заключение о том, как нарушаются права на изучение родных языков в России.

«Считаю, что этот доклад — еще один аргумент в пользу того, чтобы нам из Совета Европы как можно скорее начинать выходить. Как и из Парламентской ассамблеи (ПАСЕ), которая становится тем местом, где просто ругают Россию. Нам там делать нечего», — отметил Никонов в Facebook.

В России известны проблемы с изучением родных языков, подчеркнул парламентарий.

«Уверяю вас, написанное в заключении Совета Европы никакого отношения к реальности не имеет», — указал он.

Депутат также посетовал на то, что Совет Европы совсем не обращает внимания на то, как нарушаются права на изучение родного языка в Прибалтике и Украине.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума приняла закон об изучении родных языков. также создается фонд, который будет финансировать выпуск соответствующих учебников.

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Языки народов России
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