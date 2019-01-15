Россия подарила пограничникам Киргизии свыше 100 автомобилей

Бишкек, , 14:34 — REGNUM На центральной площади Бишкека сегодня, 15 января, состоялась церемония передачи российской военной техники, переданной пограничной службе Киргизии в рамках Евразийского экономического союза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе российского посольства.

Она включает 123 единицы автомобильной и инженерной техники, в том числе: 108 машин высокой проходимости для перевозки людей и грузов, 2 автомобиля-тягача, 2 экскаватора-погрузчика, 2 автокрана, 4 санитарных автомобиля, 5 автомобилей специального назначения, а также 2 установки для бурения.

Отмечается, что это первая партия военно-технической помощи, поступившая из России и предназначенная для проведения работ по техническому оснащению и инженерному оборудованию киргизского участка таможенной границы ЕАЭС. Вторая партия должна будет прибыть в республику до конца марта 2018 года.

ИА REGNUM напоминает, что 12 августа 2015 года Киргизия стала полноправным участником Евразийского экономического союза наравне с Арменией, Белоруссией, Казахстаном и Россией.

Отметим также, что российская сторона регулярно оказывает Вооруженным силам Киргизии военно-техническую помощь в рамках ОДКБ. В частности, Минобороны России поставило в республику вооружение, бронетехнику, артиллерию, РСЗО, средства связи и разведки, а также вертолеты на сумму около $1,5 млрд (около 100,8 млрд рублей).