Эрдоган: Анкара и Вашингтон обсудили безопасные зоны в Сирии

Анкара, , 14:24 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 15 января, что он обсудил со своим американским коллегой Дональдом Трампом создание безопасных зон на сирийско-турецкой границе, сообщает британское агентство Reuters.

Ранее, 13 января, Трамп на своей странице в Twitter указал на возможность появления таких зон.

«По вопросу безопасных зон, в том числе создания нами подобной зоны по границе с Турцией — о чем я говорил со времени правления Барака Обамы — он указал на 20 миль», — подчеркнул Эрдоган, имея в виду Трампа.

Напомним, в декабре прошлого года официальные лица Анкары указывали на возможность проведения очередной военной операции на территории Сирии против курдских вооруженных формирований. В свою очередь, 14 января Трамп на своей странице в Twitter пригрозил Анкаре разорением, если турецкие военные ударят по курдам.