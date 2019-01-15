«90% медиаполя Армении контролируется двумя представителями бывших властей»

Ереван, , 14:15 — REGNUM 90% медиаполя в Армении принадлежат либо представителям бывших властей, либо оппозиционным силам, заявил сегодня, 15 января, премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает «Новости Армении». По его словам, основными владельцами этих СМИ являются двое представителей бывших властей, при этом не назвал их имён.

«После революции в Армении не было никакого перераспределения собственности. Это касается также медиаполя, и это меня очень радует… Однако хочу констатировать, что 90% медиаполя или принадлежит представителям бывших властей, или оппозиционным нам силам», — сказал он в прямом эфире на странице Faceebook.

По мнению Пашиняна, создавшаяся ситуация уникальна, потому что, в сущности, нынешние власти не владеют финансовыми или информационными ресурсами, потому что имеющиеся ресурсы либо свободные, либо придерживаются оппозиционной в отношении к нам позиции.

По его словам, представители прежних властей и обслуживающие их СМИ продвигают конкретный ключевой тезис в медиаполе.

«Делается попытка представить так, якобы наши власти идут по пути Республиканской партии Армении, и никакой разницы между прежними и нынешними властями нет. При этом они приводят «неоспоримые» доводы, которые, на самом деле, нелепы и необоснованны…», — отметил Пашинян.

Премьер-министр констатировал, что иногда целенаправленная критика оппозиционной прессы в его адрес переходит все логические рамки и превращается в абсурд.

«Меня критикуют за то, что я поел хаш… Или за то, что поездил на велосипеде. Или зачем я куда-то поехал на вертолете? Представляете? Оказывается, я должен был сесть на осла или лошадь для того чтобы изменения в стране были очевидными», — пошутил Пашинян.

Пашинян считает, что тем самым делается попытка не только дискредитировать нынешние власти, но и укрепить пессимистические настроения среди населения, что может привести к утрате веры в будущее страны и к росту эмиграции.

При этом премьер-министр подчеркнул, что важнейшая разница в сравнении с прежними властями заключается в том, что «нынешнее правительство не грабит свой народ, и сформировалось на основе свободного волеизъявления народа».

«Должность премьер-министра — это не вопрос моих личных амбиций и не цель моей жизни. И как только я пойму, что мне нечего делать на этой должности, то подам в отправку», — заверил он.

По словам Пашиняна, преобразования в стране могут стать реальными в случае совместной работы всех жителей страны при поддержке правительства. «Жизнь не сможет измениться для тех, кто будет ждать изменений, лежа на диване», — констатировал он.