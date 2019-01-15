Жириновский призвал японцев работать на Курилах под российским флагом

Москва, , 10:06 — REGNUM Граждане Японии могут работать на территории РФ, в том числе на Курильских островах и Дальнем Востоке в целом, но разговоров о том, чтобы передать им Курилы, быть не должно. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 15 января, об этом журналистам заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Японцы пытаются все-таки выторговать чужую землю под названием Курильские острова. Они были вместе с фашистской Германией, тройственная ось Берлин-Токио-Рим, они много раз нападали на нашу страну, но ни разу нога русского солдата не ступала на территорию Японии», — заявил Жириновский.

По его словам, РФ может предоставить Японии все возможности для трудоустройства их граждан и развития экономики, но при этом не передавать Курильские острова.

«Будем надеяться, что ни одного метра территории они никогда не получат, а работать у нас — пожалуйста. Что все уперлись в Курильские острова. Сахалин, Камчатка, Магадан, Хабаровск, Сибирь — работайте, где хотите. Стройте заводы, фабрики, выращивайте необходимую сельхозпродукцию. Границы не играют роли, что вам, флаг нужен, что ли? Флаг будет русский, а вы работайте, если вам не хватает пространства», — отметил Жириновский.