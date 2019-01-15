Песков рассказал о якобы «сговоре» Путина и Трампа

Москва, , 09:49 — REGNUM Высказывания о том, что между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом существует некий сговор — это конспирология. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Это конспирология, которая к реальности не имеет отношения», — уточнил официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос «АиФ».

Песков добавил, что американскому лидеру приходится работать в сложных условиях, так как в США в настоящее время наблюдается раскол и в обществе, и в правительстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, в США в настоящее время ведётся сразу несколько расследований «российского вмешательства» в выборы президента США в 2016 году. Нынешнего главу Белого дома подозревают в «сговоре» с Москвой. Однако никаких доказательств этого до сих пор не предоставлено. Сам американский лидер неоднократно заявлял об отсутствии «сговора», подчёркивая, что он был сфальсифицирован американским минюстом и Федеральным бюро расследований США при президенте Бараке Обаме для того, чтобы помочь Хиллари Клинтон победить на президентских выборах.

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Добавим, что, по данным соцопроса, 44% граждан США не верят в то, что политик Дональд Трамп во время предвыборной кампании в 2016 года вступил в «предполагаемый сговор» с представителями иностранного государства. При этом большинство респондентов (49%) все же допускают, что нынешний глава Белого дома ради своей победы на выборах мог нарушить закон страны.

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