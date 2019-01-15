Турция снимет запрет на авиарейсы в курдский город Сулеймания

Анкара, , 07:16 — REGNUM Власти Турции приняли решения снять запреты на полеты международных авиарейсов для аэропорта в одном из ключевых городов иракского Курдистана — Сулеймании, сообщает 15 января Kurdistan.ru.

Данное заявление было сделано после того, как турецкая делегация посетила данный аэропорт. Возобновление рейсов планируется начать с 24 января 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости. Данный эпизод вызвал недовольство многих стран региона, в том числе и Турции.

В качестве санкций Анкара ввела запреты на полеты турецких авиалайнеров в Эрбиль и Сулейманию. Полеты в Эрбиль были разрешены еще в марте 2018 года.

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