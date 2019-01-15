NASA и Роскосмос договорились продолжать сотрудничество

Москва, , 02:01 — REGNUM Продолжать сотрудничество в рамках совместного освоения космоса договорились NASA и «Роскосмос», сообщили 15 января в пресс-службе российского ведомства.

Такая договоренность достигнута во время телефонных переговоров гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и администратора NASA Джима Брайденстайна, состоявшихся накануне, 14 января.

«В ходе беседы Дмитрий Рогозин и Джим Брайденстайн подчеркнули, что «Роскосмос» и NASA преданы делу совместного освоения космоса», — сообщили в российском ведомстве.

Уточняется, что сотрудничество будет продолжено и по программе МКС, и по Лунным проектам, а также «по другим миссиям по исследованию дальнего космоса». Рогозин пригласил Брайденстайна приехать в Россию, а также побывать на космодроме Байконур.

«Джим Брайденстайн подтвердил свою готовность приехать с рабочим визитом», — сообщили в «Роскосмосе».

Напомним, NASA внезапно отменила визит Рогозина в США, который должен был состояться в феврале 2019 года и был инициирован американским ведомством. После этого глава «Роскосмоса» отметил, что в сотрудничестве заинтересованы обе стороны и что Москве хотелось бы большей предсказуемости от американских коллег.

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