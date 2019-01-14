Понедельник, 14 Января 2019 года
18:25:24 МСК

Роскомнадзор: Юридические изменения в Telegram не отменят его блокировку

Политика

Мессенджер запрещен в России

Москва, 14 января 2019, 18:23 — REGNUM  Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) прокомментировала юридические изменения в бизнесе Павла Дурова, который контролирует запрещенный в России мессндежер Telegram. Соответствующее заявление сделал сегодня, 14 января, глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дуров решил ликвидировать свою компанию Telegram Messenger LLP, которая была зарегистрирована в Великобритании и была внесена в реестр Роскомндзора как распространитель информации. Именно эта компания была основной для мессенджера Telegram.

По словам Жарова, юридические изменения в бизнесе Дурова никак не повлияют на блокировку месснджера Telegram в России.

«Изменения юридической организации компании не влияют на исполнение или неисполнение законодательства России конкретным организатором распространения информации, в данном случае мессенджером Telegram. Ничего не меняется», — сказал чиновник.

Напомним, что мессенджер Telegram на территории России заблокирован по решению суда за то, что его администрация не предоставила Федеральной службе безопасности России ключи для дешифрования сообщений пользователей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Угроза запрета и блокировка мессенджера Telegram в России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить