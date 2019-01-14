Роскомнадзор: Юридические изменения в Telegram не отменят его блокировку

Москва, , 18:23 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) прокомментировала юридические изменения в бизнесе Павла Дурова, который контролирует запрещенный в России мессндежер Telegram. Соответствующее заявление сделал сегодня, 14 января, глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дуров решил ликвидировать свою компанию Telegram Messenger LLP, которая была зарегистрирована в Великобритании и была внесена в реестр Роскомндзора как распространитель информации. Именно эта компания была основной для мессенджера Telegram.

По словам Жарова, юридические изменения в бизнесе Дурова никак не повлияют на блокировку месснджера Telegram в России.

«Изменения юридической организации компании не влияют на исполнение или неисполнение законодательства России конкретным организатором распространения информации, в данном случае мессенджером Telegram. Ничего не меняется», — сказал чиновник.

Напомним, что мессенджер Telegram на территории России заблокирован по решению суда за то, что его администрация не предоставила Федеральной службе безопасности России ключи для дешифрования сообщений пользователей.