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Риторика Трампа похожа на оправдания: об угрозах в адрес Турции

Политика

Дональд Трамп пообещал «экономически опустошить Турцию» в случае ее атаки на курдов

Анкара, 14 января 2019, 17:17 — REGNUM  Риторика Дональда Трампа больше похожа на оправдания, а у курдских сил есть только два варианта: договариваться с Сирией и Россией или противостоять Турции в одиночку, отметил военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян в понедельник, 14 января, комментируя сообщения об угрозах президента США в адрес Турции.

Как сообщалось ранее, Дональд Трамп на своей странице в Twitter пообещал «экономически опустошить Турцию» в случае атаки на курдов Сирии. Одновременно с этим Трамп призвал самих курдов не провоцировать Турцию.

«Влияние США на Турцию в вопросе курдов Сирии преувеличивать не стоит. Риторика Дональда Трампа пока больше похожа на оправдание, чем на реальные действия.

По факту у курдских сил есть только два варианта: договариваться с Сирией и Россией или в одиночку противостоять Турции, что чревато физическим уничтожением.

После военной операции против курдов Турция всегда сможет извиниться перед США, даже если Вашингтон временно введёт какие-то экономические санкции», — отметил Леонид Нерсисян.

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Война в Сирии
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