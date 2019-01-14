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Экономист назвал предупреждения Трампа угрозой для турецкой лиры

Политика

Президент США готовит информационную атаку на турецкую экономику?

Москва, 14 января 2019, 17:53 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп выбрал очень экономичную стратегию давления на Турцию, полагает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 14 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя угрозы в адрес Турции, с которыми выступил глава Белого дома в Twitter.

«Это очень экономичная технология давления, — сказал Делягин. — Когда вам не нужно даже передвигать войска. Вы просто можете ограничиваться такими твитами, и некоторое воздействие будет оказано. Трамп управляет миром, как умеет, а умеет, надо сказать, неплохо. Турецкая лира — слабая валюта, и информационная атака для турецкой экономики является реальной угрозой и проблемой».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп в своем Twitter пригрозил Турции. Он пообещал ей «экономическое разорение», если Анкара после ухода американских войск из Сирии в ходе своих операций будет атаковать сирийских курдов. Как написал Трамп, «мы разорим Турцию в том случае, если они атакуют курдов». При этом Трамп отметил, что «курды в свою очередь не должны провоцировать Турцию».

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп стал угрожать Эрдогану экономическим разорением

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Турция и США
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