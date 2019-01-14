Понедельник, 14 Января 2019 года
16:30:01 МСК

Президентскую библиотеку в Петербурге возглавил московский менеджер

Политика

Этот пост был вакантным с августа 2018 года

Президентскую библиотеку в Петербурге возглавил московский менеджер
Иллюстрация: Президентская библиотека
Илья Быковников

Санкт-Петербург, 14 января 2019, 16:27 — REGNUM  Назначен новый генеральный директор «Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина», находящейся в ведении Управления делами президента РФ. На эту должность назначен Илья Быковников, имеющий инженерное и менеджерское образование, сообщили ИА REGNUM 14 января в пресс-службе федерального бюджетного учреждения.

Напомним, должность директора Президентской библиотеки стала вакантной в августе 2018 года, когда занимавший ее Александр Вершинин был назначен директором Российской национальной библиотеки (РНБ).

Илья Быковников родился в 1980 году в Московской области. Окончил Институт экономики и предпринимательства по специальности «экономист» и Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики по специальности «инженер».

Преподавал в московских вузах, совмещая научно-преподавательскую работу с деятельностью на управленческих позициях в коммерческих и некоммерческих организациях.

С 2013 года — генеральный директор консалтинговой компании ЗАО «УправКом». С ноября 2017 года до апреля 2018 года занимал должность советника (по экономике и финансам) в ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина». С апреля 2018 года работал финансовым директором ФГУП «ГлавНИВЦ» Управления делами президента РФ.

Илья Быковников женат, имеет двоих детей.

Президентская библиотека открыта 27 мая 2009 года и работает как общегосударственное электронное хранилище цифровых копий важнейших документов по истории, теории и практике российской государственности, русскому языку, а также как мультимедийный культурно-просветительский, научно-образовательный и информационно-аналитический центр, имеющий статус национальной библиотеки России. Библиотека расположена в историческом здании Синода на Сенатской площади Санкт-Петербурга.

Читайте ранее в этом сюжете: В Российской национальной библиотеке сменили директора

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Библиотеки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить