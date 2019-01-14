Лёгкой прогулки не получится: об изучении США вариантов удара по Ирану

Москва, , 15:57 — REGNUM США всё время разрабатывают планы войны практически со всеми государствами на Земле, включая своих союзников, причем Пентагон делает это в дежурном режиме без всяких команд из Белого дома, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

«Утечка информации об изучении США вариантов удара по Ирану — всего лишь метод надавить на Иран и потрафить «друзьям» США в регионе — Израилю и Саудовской Аравии. Однако вероятность того, что США сейчас влезут в реальное военное противостояние с Ираном невелика», — полагает эксперт.

Во-первых, военные возможности Исламской Республики довольно серьёзны, так что «лёгкой прогулки» не получится, конфликт приведёт к серьёзным потерям. Кроме того, проиранские шиитские силы в Ираке, позиции которых после свержения Саддама сильно укрепились, могут вступить в конфликт на стороне единоверцев.

«Ну и, наконец, подобный конфликт может обернуться вполне реальными проблемами для Саудовской Аравии и Израиля, не говоря уж о серьёзных рисках нарушения поставок нефти из региона», — считает Кабаков.

Как передает ИА REGNUM, издание The Wall Street Journal со ссылкой на слова бывших и действующих политиков сообщило, что Совет национальной безопасности США во главе с советником президента Джоном Болтоном просил Пентагон разработать варианты нанесения удара по Ирану.