Чего добился Трамп, «прессуя» американскую политику?

Вашингтон, , 04:37 — REGNUM С какими достижениями и планами на будущее приходит президент США Дональд Трамп к началу третьего года своего пребывания у власти, рассказывает автор ИА REGNUM Иван Кузнецов.

Политическая война между американскими республиканцами и демократами вошла в ситуацию жесткого клинча. Так и не добившись полного контроля над всеми ветвями власти, Трамп пошел на обострение конфликта, не остались в долгу и его противники. Тем не менее, стоит признать, что многое для укрепления собственной позиции американскому президенту в ушедшем 2018-м все-таки удалось сделать. Многие назначения властных фигур привели на места проводников политической линии нынешнего президента. Одним из наиболее показательных маневров на внутриполитическом поле стало утверждение Бретта Каваны на пост члена Верховного суда, когда преодолевать Трампу пришлось скандал, разросшийся до поистине национального масштаба.

Есть и бесспорные достижения. Даже злопыхателям приходится признать, что меры, предпринимаемые для оздоровления американской экономики по рецепту Трампа, приносят весьма позитивные результаты. Внешняя же политика, как ее понимает команда Трампа, должна опираться по большей части не на непосредственное вмешательство США в ту или иную ситуацию, а на действия скоординированных с Вашингтоном сильных геополитических игроков. Насколько успешна была эта стратегия в 2018 году?

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