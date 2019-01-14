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РПЦ теряет хватку: о дискуссии с Порошенко показать томос

Политика

В такой ситуации надо выглядеть ярче, чем оппонент

РПЦ теряет хватку: о дискуссии с Порошенко показать томос
Иллюстрация: Patriarchia.ru
Патриарх Кирилл и митрополит Иларион

Москва, 14 января 2019, 15:43 — REGNUM  Русская православная церковь (РПЦ) явно теряет хватку в дискуссии о том, нужно ли показывать томос или нет, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

«В старые времена за такое давно бы предали анафеме, а тут играют в какую-то перебранку в духе «ты кто такой — а ты кто такой?», как в старых советских комедиях. А если уж ввязываться в подобные дискуссии, то в них надо выглядеть ярче, чем оппонент», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, РПЦ воздержится от диалога с президентом Украины Петром Порошенко, предъявляющим религиозной организации некие претензии. Так представитель РПЦ прокомментировал призыв украинского лидера «показать томос» ради доказательства каноничности церкви.

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