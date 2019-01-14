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Госдума выступит в заявлением по вопросу участия в ПАСЕ

Политика

Получено предложение сформировать делегацию

Госдума выступит в заявлением по вопросу участия в ПАСЕ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Государственная дума

Москва, 14 января 2019, 15:35 — REGNUM  Госдума на заседании в четверг, 17 января, выступит с заявлением относительно участия делегации в ПАСЕ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 января, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ).

«Запланировано рассмотрение проекта заявления по вопросу участия делегации Федерального собрания РФ, в данном случае Госдумы, в сессии ПАСЕ», — сообщил Мельников.

Проект постановления нижняя палата парламента обсудит вопрос 17 января. До этого состоится обсуждение в комитете Госдумы по международным делам.

Госдума получила приглашение сформировать делегацию для участия в январской сессии ПАСЕ.

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