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Доха не видит позитивных изменений в Сирии — МИД Катара

Политика

«Улучшений не видим»

Доха, 14 января 2019, 15:11 — REGNUM  Власти Катара в очередной раз отказались открыть дипломатическое представительство в сирийской столице, сообщает 14 января Anadolu Ajansi.

«Катар не видит необходимости в открытии своего посольства в Дамаске», — подчеркнул министр иностранных дел страны Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани, добавив, что не видит никаких позитивных изменений в стране.

Напомним, ряд арабских государств приняло решение восстановить дипломатические отношения с Сирией после того, как увидели успехи Дамаска в борьбе с терроризмом. Доха же по-прежнему считает власти страны «военными преступниками».

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Война в Сирии
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