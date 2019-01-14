Доха не видит позитивных изменений в Сирии — МИД Катара

Доха, , 15:11 — REGNUM Власти Катара в очередной раз отказались открыть дипломатическое представительство в сирийской столице, сообщает 14 января Anadolu Ajansi.

«Катар не видит необходимости в открытии своего посольства в Дамаске», — подчеркнул министр иностранных дел страны Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани, добавив, что не видит никаких позитивных изменений в стране.

Напомним, ряд арабских государств приняло решение восстановить дипломатические отношения с Сирией после того, как увидели успехи Дамаска в борьбе с терроризмом. Доха же по-прежнему считает власти страны «военными преступниками».