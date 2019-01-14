В Танзании призвали освободить задержанных правозащитников

Аруша, Танзания, , 16:17 — REGNUM Танзанийская коалиция защиты прав человека (THRDC) подала иск в Верховный суд Аруши, потребовав закрытия дела против пяти правозащитников из Лолиондо. Об этом сообщает газета Nipashe.

На пресс-конференции 13 января координатор THRDC Онесемо Оленгурумва сообщил, что защитники прав человека Клинтон Каирунги, Супук Маои, Маньяра Каита и два других гражданина были задержаны полицией 7 января.

Пятеро задержанных правозащитников обвиняются в мошенничестве.

«По закону о ведении уголовных дел от 1985 года, задержанный имеет право на информирование о причине задержания, выплату залога, возможность видеть родственников, своевременное рассмотрение дела в суде, а также получение защиты законом», — отметил Оленгурумва.

Однако, по словам Оленгурумвы, задержанные правозащитники после задержания не получили никаких из вышеперечисленных прав.

По его словам, THRDC направила адвоката Самсона Румембе и представителя по защите прав человека Чарльза Нангоя посетить задержанных, однако полиция не пропустила представителей THRDC в следственный изолятор.

Оленгурумува потребовал полицию немедленно отпустить правозащитников вместе с другими гражданами, задержанными без каких-либо на то оснований. Альтернативным вариантом он предложил немедленные слушания дел задержанных в суде.