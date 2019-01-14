Глава МИД Турции ответил Трампу на угрозы

Анкара, , 13:54 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подверг резкой критике угрозы со стороны президента США Дональда Трампа, сообщает 14 января Anadolu Ajansi.

«Мы неоднократно подчеркивали, что не боимся никаких угроз. Угрозы Турции экономическими последствиями не приведут ни к чему хорошему», — подчеркнул Чавушоглу.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Анкаре серьезными экономическими последствиями, если она будет атаковать Отряды народной самообороны в Сирии.

Повстанцы, состоящие преимущественно из сирийских курдов, считаются в Турции членами террористических группировок, поэтому позиция Анкары в данном вопросе однозначна.

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