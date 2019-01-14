Глава Тувы стал членом Союза журналистов России

Кызыл, , 12:37 — REGNUM Главу Туву Шолбана Кара-оола, который проявляет заметную активность в социальных сетях, приняли в Союз журналистов России.

«Ещё раз поздравляю со вступлением в Союз журналистов России, Шолбан Валерьевич», — написала 13 января, в День Российской печати, на своей странице в Facebook ветеран тувинской журналистики Надежда Антуфьева.

Она призвала Кара-оола беречь свой членский билет с вкладышем Союза журналистов Тувы.

«Спасибо за то, что вы уже сделали для нашего общего союза. Теперь ждите общественных поручений, согласно уставу», — резюмировала Антуфьева.

Между тем, как передаёт «Московский комсомолец», впервые идея о членстве Кара-оола в СЖР прозвучала летом 2018 года во время приезда в республику председателя Союза Владимира Соловьёва. Подчёркивалось, что глава Тувы является блогером, ежедневно информирующим население о деятельности власти.

«В социальных сетях Шолбан Валерьевич даёт фору многим тем, кто называет себя журналистами. У него постоянные, оперативные, грамотные информации и о деятельности правительства и о его недостатках, над которыми надо работать. И что особенно важно, это информация о людях, с особым уважением к ветеранам, людям труда, детям», — прокомментировала Надежда Антуфьева.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Шолбан Кара-оол руководит Тувой с 2007 года.

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