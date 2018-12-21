Глава Тувы: Путин почти «клюнул» на плакат с тувинской щукой

Кызыл, , 03:24 — REGNUM Владимир Путин может дать компетентный ответ на любой вопрос. Об этом заявил глава Тувы Шолбан Кара-оол, комментируя итоги большой пресс-конференции президента РФ, состоявшейся 20 декабря.

«Владимир Владимирович почти, как говорится, «клюнул» на плакат с тувинской щукой! И уже хотел дать слово нашему региону. Акулы российской журналистики перехватили момент. Жаль, конечно. Зато теперь мы точно знаем, что наша тувинская щука накрепко в памяти у президента и вызывает исключительно добрые воспоминания, судя по его реакции. Наш лидер чувствует Туву даже за разговорами об экономике, украинском кризисе и угрозах ядерной войны», — пишет Шолбан Кара-оол на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоялась 20 декабря в Центре международной торговли в Москве. В этом мероприятии приняли участие порядка 1,7 тыс. журналистов.

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В ходе пресс-конференции действительно был момент, когда Владимира Путина заинтересовал плакат тувинской журналистки, корреспондента телеканала «Тува 24» Азианы Чадамба. На плакате было написано «Путин — щука», также на нём была наклеена фотография с рыбалки президента в Туве.

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Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Тувы, девушка объяснила, что такой плакат был сделан для привлечения внимания, а её вопросы касались экономики и экологии.

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