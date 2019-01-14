Анджей Дуда озвучит направления внешней политики Польши на 2019 год

Варшава, , 11:02 — REGNUM

Вечером 14 января польская президентская чета проведет в Варшаве новогоднюю встречу с аккредитованным в Польше дипломатическим корпусом. На ней будут представлены основные направления внешней политики Польши в 2019 году, передает канал TVN24.

Глава кабинета президента Кшиштоф Щерский сообщил, что глава государства Анджей Дуда на встрече с иностранными дипломатами подведет внешнеполитические итоги минувшего года и озвучит главные направления польской дипломатии на 2019 год.

Этот год является особым для внешней политики Польши по многим причинам. Ровно сто лет назад, в 1919 году Польша установила дипломатические отношения с большинством стран мира; также в этом году исполнится 80 лет с начала Второй мировой войны.

Щерский отметил, что в 2019 году Польша станет «хозяином международных мероприятий, связанных с международной ситуацией». Одним из них станет июльский саммит Берлинского процесса в Познани — инициатива группы стран Европейского союза (ЕС) по поддержке интеграции с ЕС шести стран Западных Балкан: Сербии, Черногории, Косово, Македонии, Албании и Босния и Герцеговины.

13−14 февраля в Варшаве при участии США состоится министерское совещание, посвященное укреплению мира и безопасности на Ближнем Востоке.

В 2019 году исполняется 450 лет Люблинской унии, положившей начало Речи Посполитой как союзу Королевства Польского и Великого княжества Литовского. По словам Кшиштофа Щерского, президент Дуда будет использовать лозунг папы Римского Иоанна Павла II «от Люблинского союза до Европейского» в отношении будущего ЕС.

На встрече с дипломатическим корпусом Анджей Дуда также расскажет о проблемах безопасности в контексте 20-летия членства Польши в НАТО и возникновения 70-летия Североатлантического договора.