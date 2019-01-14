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«Укроборонпром» поставил ВСУ почти 26 тыс. единиц техники — Порошенко

Политика

Президент Украины уверен, что ВСУ стали одной из самых эффективных армий в Европе

Киев, 14 января 2019, 10:59 — REGNUM  За пять лет с начала гражданской войны на Украине, концерн «Укроборонпром» поставил ВСУ 25,8 тыс. единиц техники, заявил президент Украины Пётр Порошенко 14 января на своей странице в социальной сети Facebook.

По мнению Порошенко, за это время украинская армия стала «одной из наиболее эффективных в Европе».

Напомним, в основе предвыборной кампании действующего президента Украины лежит слоган «Армия, язык, вера».

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А также: Украинская армия самая сильная — Порошенко ссылался на рекламный веб-сайт

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Политическая жизнь Украины
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