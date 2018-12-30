Раскольники не поддержат Порошенко на выборах — эксперт

Москва, , 11:33 — REGNUM Раскольничья Православная церковь Украины (ПЦУ), созданная при непосредственном участии президента Украины Петра Порошенко на грядущих выборах поддержит Юлию Тимошенко, заявил политолог Ростислав Ищенко 28 декабря в интервью изданию Украина.ру.

Эксперт отметил, что создание ПЦУ не подняло рейтинг Порошенко, а наоборот навредило:

«Своими действиями по предоставлению томоса он оттолкнул от себя прихожан Украинской православной церкви, которые могли бы проголосовать за него», — прокомментировал Ищенко.

Политолог уверен, что Порошенко исчерпал потенциал своего главного слогана «Армия, язык, вера», а других идей у него нет.

Напомним, согласно двум последним опросам, рейтинг Порошенко внезапно начал расти, хотя реальных причин для этого нет.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря вышло исследование социологической группы «Рейтинг», из которого следует, что несмотря на агрессивный пиар, в 2018 году рейтинг Петра Порошенко оставался примерно на одном и том же уровне.

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