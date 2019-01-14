Кандидат на пост главы петербургского ГУ МВД проходит согласование — СМИ

Санкт-Петербург, , 09:35 — REGNUM Кандидатура полковника полиции Михаила Ильина на должность главы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проходит согласование в полпредстве президента РФ в СЗФО и силовых структурах. Об этом 14 января сообщает интернет-газета «Фонтанка» со ссылкой на свои источники.

Ранее издание сообщило, что 10 января в администрацию президента поступило представление министра внутренних дел Владимира Колокольцева на назначение нынешнего начальника петербургского Главка, генерал-лейтенанта полиции Сергея Умнова на должность заместителя министра. Как ожидается, после одобрения этой кандидатуры Умнов будет назначен указом президента, а его должность в Петербурге станет вакантной.

По сведениям источника, аппарат полпреда президента РФ в СЗФО Александра Гуцана затребовал не позднее 15 января от прокуратуры Санкт-Петербурга характеристику на полковника Ильина, который сегодня исполняет обязанности заместителя начальника главка по Ленобласти.

«Кандидатура должна быть согласована и в УФСБ по Петербургу и Ленинградской области, а также в Следственном комитете по Петербургу», — отмечает «Фонтанка».

Издание предполагает, что Владимир Колокольцев уже дал согласие на представление Михаила Ильина на должность начальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Однако это еще не гарантирует назначения, поскольку вопрос будет решаться президентом.

Напомним, Сергей Умнов возглавляет региональный Главк МВД с 1 марта 2012 года, после скандальной отставки своего предшественника Михаила Суходольского.

Сергей Павлович Умнов родился 16 октября 1964 года в Калужской области. В 1992 году оончил юридический факультет Ленинградского государственного университета. В органах внутренних дел работает с 1986 года. С 1986 по 1993 год работал в уголовном розыске района, потом перешел в ОРБ ГУВД, оттуда в Северо-Западный РУБОП, где стал заместителем начальника отдела по борьбе с коррупцией. В 2001 году стал заместителем начальника УБОП, с 2004 года — заместитель начальника криминальной милиции ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В апреле 2011 года генерал-майор полиции (с 2008 года) Сергей Умнов был назначен заместителем начальника ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области — начальником полиции.

С 10 февраля 2012 года исполнял обязанности начальника Главка. 1 марта указом тогдашнего президента РФ Дмитрия Медведева был назначен начальником ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

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