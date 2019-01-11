Киев готовит очередной проход через Керченский пролив

Киев, , 13:27 — REGNUM Украина готовится к очередному проходу боевых кораблей через Керченский пролив, «поскольку Азовское море украинское». Как сообщает пресс-служба министерства обороны Украины, об этом заявил министр обороны, генерал армии Степан Полторак.

«Вторую попытку прохода наших военных кораблей россияне использовали для устройства провокации. Но уверяю: такие проходы будем организовывать и в дальнейшем. Будут и двадцатый, и сотый проходы, и всегда, потому что Азовское море тоже украинское, а Мариуполь и Бердянск — наши порты, где работает значительная часть экономики. Мы не откажемся от нашего права свободно проходить через Керченский пролив тогда, когда в этом будет необходимость. Надеюсь, нашим партнерам в мире удастся убедить Россию в необходимости выполнения международных соглашений», — сказал Полторак.

Он проинформировал, что Украина запускает серийного производства ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха».

"В декабре мы получили дополнительный ресурс — 4 миллиарда гривен (141 млн. долл. — ИА REGNUM ) на закупку новых образцов ВВТ. Уже начинаем серийное производство ракетного комплекса «Ольха». Продолжаются опытно-конструкторские работы во многих других проектах, которые значительно повысят наши способности», — добавил Полторак.

Министр также анонсировал повышение качества формы и экипировки военных.

«Даем производителям новые технические задания по их улучшению. И уже поступают новые костюмы специальные и маскировочные для снайперов и разведчиков, костюмы для экипажей бронированных машин, наколенники и налокотники, сумка транспортная индивидуальная, бахилы утепленные и многое другое», — рассказал Полторак.

РСЗО «Ольха» создана на базе советской РСЗО «Ураган». На вооружении РСЗО находится 300-мм управляемая ракета. Дальность работы ракетной системы до 120 км.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января президент Украины Петр Порошенко пообещал, что к 2020 году Вооруженные силы Украины перейдут на стандарты НАТО.

«К 2020 году ВСУ будут организованы и будут полностью способны действовать по стандартам НАТО, в соответствии с законом «О национальной безопасности»… Мы не дадим совершить оккупацию ни Азовского моря, ни Керченского пролива… За агрессию Кремль будет платить высокую цену. Настанет день, когда эта цена окажется для Кремля точно неподъемной. И мы вернем и Крым, и оккупированную часть Донбасса. Вернем, если сохраним наше единство, сохраним государственность, сохраним веру в свои силы и сохраним направление европейского курса», — сказал Порошенко.