Задержанный в Боливии Баттисти отправлен в Италию

Рим, , 03:32 — REGNUM В Италию вылетел самолет с революционером Чезаре Баттисти, задержанным властями Боливии. Об этом глава итальянского МВД Маттео Сальвини написал в своем Twitter.

«Я горжусь и тронут!» — отмечено в сообщении Сальвини.

Итальянский министр также опубликовал снимки Баттисти на борту самолета.

https://twitter.com/matteosalvinimi/status/1084560995819896832

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января в городе Санта-Крус в Боливии был задержан итальянский революционер, бывший лидер экстремистской организации «Вооруженные пролетарии — за коммунизм» Чезаре Баттисти. На родине он приговорен к пожизненному сроку за четыре убийства, совершенные в конце 1970-х годов.

Баттисти скрывался от итальянского правосудия около 40 лет, находясь в разные годы в о Франции, Мексике и Бразилии.

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