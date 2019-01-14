В РПЦ не намерены дискутировать с Порошенко о томосе

Москва, , 01:49 — REGNUM Русская православная церковь воздержится от диалога с президентом Украины Петром Порошенко, предъявляющим религиозной организации некие претензии. Так представитель РПЦ прокомментировал призыв украинского лидера «показать томос» ради доказательства каноничности церкви, передает RT.

Собеседник телеканала заявил, что в последние месяцы вмешательство властей Украины, включая главу государства, в церковные дела достигло беспрецедентного уровня. Порошенко ведет себя таким образом, будто является религиозным лидером, который вправе поднимать соответствующие вопросы.

«Мы полагаем, что это вопиющее смешение религии и политики, которое мы видим в лице этого человека, не принесёт ничего хорошего украинскому государству», — отметил представитель РПЦ.

Он также добавил, что заигрывание Киева с Фанаром «достигло своего апогея».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко заявил о том, что раскольническая Православная церковь Украины является канонической, тогда как РПЦ для доказательства каноничности нужно предъявить томос.

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