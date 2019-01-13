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Нетаньяху признал, что ВВС Израиля бомбили окрестности Дамаска

Политика

Израиль не боится последствий

Иерусалим, 13 января 2019, 13:59 — REGNUM  Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что за последние 36 часов израильские ВВС наносили авиаудары в районе столицы Сирийской Арабской Республики — города Дамаска. Об этом Нетаньяху заявил сегодня, 13 января, на заседании кабинета министров Израиля.

«За последние 36 часов ВВС Израиля нанесли удары по целям в Сирии», — сказал премьер-министр Нетаньяху.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 января ВВС Израиля наносили авиаудары по целям на территории Сирии. В частности, шла бомбардировка военных складов в районе аэропорта Дамаска. По некоторым данным, эти склады используются шиитским движением «Хезболлах», которое является союзником сирийских правительственных сил, и которое в Израиле считают террористическим.

Сирийские власти потребовали от генерального секретаря Организации Объединённых Наций и Совета Безопасности ООН дать оценку вероломным атакам Израиля по сирийской территории. Официальный Дамаск заявил, что израильские власти пытаются «поднять моральный дух» остатков террористов в Сирии.

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