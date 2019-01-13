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В афганской провинции Фарьяб убит командир талибов*

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ Операция по уничтожению боевиков была проведена Национальными силами безопасности и обороны Афганистана

Меймене, Афганистан, 13 января 2019, 13:48 — REGNUM  Официальные представители Министерства обороны Афганистана заявили, что в провинции Фарьяб (столица провинции — г. Меймене) в результате операции, проведённой Национальными силами безопасности и обороны Афганистана, был ликвидирован командир разведывательной службы движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этом регионе Кари Сибгатулла.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», Национальные силы безопасности и обороны Афганистана нанесли авиационный удар по укрытию командира талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории одного из уездов провинции.

По словам официальных представителей Министерства обороны Афганистана, Кари Сибгатулла несет ответственность за организацию серии террористических актов и нападений на сотрудников Национальных сил безопасности и обороны Афганистана на территории региона

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.

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Зарубежная хроника
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