В афганской провинции Фарьяб убит командир талибов*

Меймене, Афганистан, , 13:48 — REGNUM Официальные представители Министерства обороны Афганистана заявили, что в провинции Фарьяб (столица провинции — г. Меймене) в результате операции, проведённой Национальными силами безопасности и обороны Афганистана, был ликвидирован командир разведывательной службы движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этом регионе Кари Сибгатулла.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», Национальные силы безопасности и обороны Афганистана нанесли авиационный удар по укрытию командира талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории одного из уездов провинции.

По словам официальных представителей Министерства обороны Афганистана, Кари Сибгатулла несет ответственность за организацию серии террористических актов и нападений на сотрудников Национальных сил безопасности и обороны Афганистана на территории региона

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.