«Шатдаун» в США привёл к сбоям в работе правительственных сайтов

Лондон, , 09:09 — REGNUM Десятки правительственных веб-сайтов США стали недоступны из-за продолжающейся приостановки работы правительства. Об этом сообщает британская компания Netcraft.

Сотрудники компании Netcraft, специализирующейся на анализе веб-сервисов и веб-хостингов, установили, что во время продолжающейся частичной остановки работы правительства США истекли сроки действия более 80 сертификатов TSL, используемых правительственными веб-сайтами в домене .gov.

Полностью или частично недоступны оказались правительственные платежные порталы и службы удаленного доступа, затрагивающие интересы НАСА и Министерства юстиции США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, частичная приостановка работы правительства США началась 22 декабря 2018 года. Сбои в работе правительства связаны с тем, что президенту США Дональду Трампу не удалось согласовать федеральный бюджет.