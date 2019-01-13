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«Шатдаун» в США привёл к сбоям в работе правительственных сайтов

Политика

Истекли сроки действия более 80 сертификатов TSL, используемых правительственными веб-сайтами в домене .gov

Лондон, 13 января 2019, 09:09 — REGNUM  Десятки правительственных веб-сайтов США стали недоступны из-за продолжающейся приостановки работы правительства. Об этом сообщает британская компания Netcraft.

Сотрудники компании Netcraft, специализирующейся на анализе веб-сервисов и веб-хостингов, установили, что во время продолжающейся частичной остановки работы правительства США истекли сроки действия более 80 сертификатов TSL, используемых правительственными веб-сайтами в домене .gov.

Полностью или частично недоступны оказались правительственные платежные порталы и службы удаленного доступа, затрагивающие интересы НАСА и Министерства юстиции США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, частичная приостановка работы правительства США началась 22 декабря 2018 года. Сбои в работе правительства связаны с тем, что президенту США Дональду Трампу не удалось согласовать федеральный бюджет.

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