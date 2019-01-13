США боятся укрепления сотрудничества между Россией и Китаем

Вашингтон, , 04:39 — REGNUM Усиление сотрудничества между Китаем и Россией бросает вызов Соединенным Штатам. К такому выводу пришли эксперты издания The National Interest.

Эксперты отмечают, что укрепление связей между Россией и КНР лишает США преимущества, которым Соединенные Штаты «наслаждались» во второй половине Холодной войны. Тогда, по мнению авторов, отношения Вашингтона с Москвой или Пекином были лучше, чем у СССР и Китая между собой.

С другой стороны, по мнению аналитиков, полноценного альянса между Россией и Китаем пока не получается. Эксперты предполагают, что КНР не готова строить более тесный союз с Россией в ущерб отношениям с Соединенными Штатами.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января портал Defence News заявил, что Пентагон может в ближайшее время опубликовать новую стратегию развития противоракетной обороны США. Как сообщили источники портала, в документе будут рассмотрены возможности развития системы ПРО против Китая и России. Ранее стратегия ПРО США рассматривала лишь угрозы со стороны Ирана и Северной Кореи.

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