Воскресенье, 13 Января 2019 года
01:44:21 МСК

Пушков: Киев «сотрясает воздух» идеями об отмене права вето

Политика

По словам сенатора, отмена права вето обрушит и без того хрупкую систему принятия решений в международной организации и парализует её работу

Москва, 13 января 2019, 01:44 — REGNUM  Призыв украинских властей к поэтапной отмене права вето в Совбезе ООН является очередной попыткой привлечения внимания. Так прокомментировал инициативу Киева член Совета Федерации Алексей Пушков на своей странице в Тwitter.

«Затея Украины с поэтапной отменой права вето в СБ ООН не пройдет», — написал Пушков.

По словам сенатора, отмена права вето обрушит и без того хрупкую систему принятия решений в международной организации и парализует её работу. Киев же подобными заявлениями «сотрясает воздух», стремится привлечь внимание и подыграть нападкам на РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский постпред при ООН Владимир Ельченко отметил, что Киев выступает за поэтапную отмену права вето в Совете Безопасности ООН. С точки зрения властей Украины, возможность применения права вето не должен иметь постоянный член Совбеза, участвующий в конфликте.

Читайте ранее в этом сюжете: Украина призвала к поэтапной отмене права вето в СБ ООН

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Совет Федерации РФ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить