Япония и Великобритания будут совместно разрабатывать передовые технологии

Токио, , 15:39 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласовали совместную программу разработок передовых технологий. Ранее британское правительство заявило, что стороны инвестируют в проект 39 миллионов долларов. По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», программа подразумевает, что исследователи и эксперты в различных отраслях из Великобритании и Японии будут вместе работать над проектами, которые будут включать в себя разработки роботизированных систем, создание новых лекарств и экологически чистых видов транспорта.

Кроме этого, стороны обсудили вопрос заключения нового двустороннего соглашения после выхода Британии из Европейского союза. «Наши отношения с Японией крепче, чем когда-либо», — заявила британский премьер. Абэ, в свою очередь, выразил надежду на то, что Британии удастся избежать «жесткого Brexit».