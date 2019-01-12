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Япония и Великобритания будут совместно разрабатывать передовые технологии

Политика

Правительство Великобритании заявило на намерении инвестировать в совместный с Японией проект по высокотехнологичным разработкам

Токио, 12 января 2019, 15:39 — REGNUM  Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласовали совместную программу разработок передовых технологий. Ранее британское правительство заявило, что стороны инвестируют в проект 39 миллионов долларов. По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», программа подразумевает, что исследователи и эксперты в различных отраслях из Великобритании и Японии будут вместе работать над проектами, которые будут включать в себя разработки роботизированных систем, создание новых лекарств и экологически чистых видов транспорта.

Кроме этого, стороны обсудили вопрос заключения нового двустороннего соглашения после выхода Британии из Европейского союза. «Наши отношения с Японией крепче, чем когда-либо», — заявила британский премьер. Абэ, в свою очередь, выразил надежду на то, что Британии удастся избежать «жесткого Brexit».

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Зарубежная хроника
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