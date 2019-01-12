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Во Франции вновь ожидаются массовые протесты «желтых жилетов»

Политика

Власти мобилизуют полицию и жандармов

Париж, 12 января 2019, 08:51 — REGNUM  Сегодня, 12 января, в Париже вновь ожидается акция протеста движения «желтых жилетов».

По словам главы префектуры полиции французской столицы Мишеля Дельпеша, власти ожидают более многочисленных и радикальных протестов, чем неделю назад. В Париж для обеспечения безопасности стянуты пять тысяч силовиков, а по всей Франции мобилизованы 80 тыс. полицейских и жандармов.

Напомним, что в минувшую субботу власти просчитались, предполагая, что протесты «желтых жилетов» пошли на спад, однако более 3,5 тыс. достаточно агрессивно настроенных протестующих собрались в Париже. Из-за недостаточного количества силовиков произошёл ряд эксцессов.

Протесты «желтых жилетов» также ожидаются в Лионе, Марселе, Бордо, Тулузе и ряде других городов.

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Протесты во Франции
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