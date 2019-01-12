Встречавшаяся с Асадом когрессмен решила баллотироваться в президенты США

Нью-Йорк, США, , 07:55 — REGNUM Демократ Тулси Габбард, являющаяся членом палат представителей США от штата Гавайи, приняла решение о выставлении своей кандидатуры на выборы президента США в 2020 году. Об этом сама Габбард заявила 11 января в эфире CNN.

«Я решила избираться и сделаю официальное заявление на этот счет на следующей неделе», — заявила конгрессмен.

Также Тулси Габбард добавила, что у неё достаточно оснований для принятия такого решения, и что она обеспокоена многими вызовами, которые стоят перед американским народом, и которые она хочет помочь устранить. В качестве примера таких вызовов конгрессмен указала глобальное потепление, обеспечение более полного доступа граждан США к системе здравоохранения и реформу системы правосудия.

37-летняя Тулси Габбард служила в составе ВС США в Ираке и посещала Сирию в 2017 году, где, по её рассказам, встретилась с президентом Сирийской арабской республики Башаром Асадом.

Отметим, следующие выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года. На съезде 13−16 июня 2020 года Демократическая партия США должны выдвинуть своего кандидата на данный пост.