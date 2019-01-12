Atlantic Council: Крах ВТО погрузит мировую торговлю в хаос

Максим Исаев, , 07:19 — REGNUM

Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём заявила в Вашингтоне 10 января, что необходимо предпринять многосторонние усилия для того, чтобы спасти Всемирную торговую организацию (ВТО), добавив, что ВТО сталкивается с возрастающим давлением, пишет Дэвид Вемер в статье для издания Atlantic Council.

Мальмстрём сделала свое заявление после трехсторонней встречи между торговыми представителями США, Японии и ЕС, состоявшейся в Вашингтоне 9 января. В рамках данной встречи стороны обсудили планы по реформированию ВТО.

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В июле 2018 года президент США Дональд Трамп пообещал не вводить дополнительные пошлины в отношении импортной европейской продукции, пока между ЕС и США идут переговоры о более крупном соглашении о свободной торговле. Однако к осени 2018 года в администрации Трампа проявили обеспокоенность в отношении отсутствия прогресса в переговорах, а 17 октября министр торговли США Уилбур Росс заявил, что «терпение президента не безгранично». На этой неделе Мальмстрём опровергла сообщения о том, что переговоры между США и ЕС застопорились.

Сообщалось также, что американские чиновники намерены подготовить новые торговые пошлины в отношении европейских автомобилей, если не удастся добиться какого-либо успеха в торговых переговорах с ЕС. На вопрос о том, рассмотрит ли Брюссель введение квот на экспорт европейских автомобилей в Соединенные Штаты, чтобы избежать американских пошлин, Мальмстрём ответила, что у Брюсселя нет таких планов.

Еврокомиссар по торговле отметила, что, предпринимая усилия по реформированию ВТО, Европа признает «необходимость обновления правил», чтобы привести их в соответствие с реалиям текущего столетия, включая несправедливую торговую практику КНР. По словам Мальмстрём, в настоящий момент ЕС ищет способ убедиться в том, что Китай будет вести свою торговую деятельность в соответствии с установленными правилами. Мальмстрём добавила, что благодаря трехсторонним усилиям по реформированию ВТО Япония, Соединенные Штаты и ЕС могут предоставить организации инструменты, необходимые для осуществления системных изменений. Япония, США и ЕС хотят сохранить апелляционный орган в рамках системы разрешения споров ВТО, обновить устаревшие правила ВТО и повысить прозрачность.

В декабре 2018 года ЕС озвучил свое предложение касательно реформирования деятельности апелляционного органа, в рамках которого было предложено ввести более жесткие сроки разрешения споров, четкие руководящие принципы и новые правила приема в ВТО. Однако в декабре 2018 года США отклонили европейское предложение о реформировании апелляционного органа ВТО, заявив, что оно не устраивает Вашингтон. Стремясь ускорить процесс реформирования ВТО, США заблокировали процесс назначения новых судей в апелляционный орган ВТО, а Трамп даже пригрозил возможным выходом Соединенных Штатов из Всемирной торговой организации.

Мальмстрём признала, что ЕС и США «еще не достигли договоренности» относительно реформирования апелляционного органа. По мнению еврокомиссара по торговле, США должны отказаться от блокирования процесса назначения новых судей, поскольку, в противном случае апелляционный орган может прекратить свое существование. «Осталось только три судьи, если с одним из них что-то случится, орган просто перестает существовать», — добавила Мальмстрём.

По словам Мальмстрём, апелляционный орган ВТО не совершенен, именно поэтому были внесены конкретные предложения по его улучшению. Механизм урегулирования споров в рамках ВТО принес немало пользы США, которые выиграли большинство апелляционных дел.

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Еврокомиссар по торговле ясно дала понять, что существует реальный риск того, что ВТО может потерпеть крах, если в 2019 году не будут предприняты существенные усилия для того, чтобы изменить сложившуюся ситуацию.

«Не будет ВТО, не будет никаких правил. Без ВТО международная торговля погрузится в анархию. Страны займут агрессивную позицию, компании падут жертвами недобросовестной практики… исчезнет всякая стабильность. Поэтому мы должны встать на защиту существующей системы», — заявила Мальмстрём.

Намекнув на торговую политику США, Мальмстрём отметила, что «некоторые считают, что лучше всего закрыться от остального мира и перенаправить инвестиции и капитал обратно в свои страны… однако это не сработает», добавив, что странам, которые хотят закрыться от мира, пришлось бы пожертвовать двумя вещами: своими ценностями и связью с остальным миром.