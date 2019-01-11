Project Syndicate: С какими угрозами столкнется мир в 2019 году?

Александр Белов, , 07:06 — REGNUM

Что необходимо предпринять для того, чтобы сохранить политическую, экономическую и финансовую стабильность в 2019 году? Необходимо уладить ряд проблем, которые могут представлять угрозу для глобальной стабильности, пишет Барри Эйхенгрин в статье для издания Project Syndicate.

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Во-первых, следовало бы отказаться от торговой войны между США и КНР. В ноябре и декабре 2018 года финансовые рынки отрицательно реагировали на любое возможное обострение торгового противостояния и положительно реагировали на малейший намек на урегулирование торговых противоречий между КНР и США путем переговоров. Торговые пошлины лишь порывают торговые цепочки поставок и вредят глобальному росту. Как мы знаем, ситуация на финансовых рынках сильно влияет на доверие потребителей и деловые отношения.

Во-вторых, необходимо, чтобы рост экономики США составил как минимум 2%. Если темпы экономического роста окажутся ниже 2%, то это негативно отразится на финансовых рынках, что в свою очередь скажется на стабильности.

В-третьих, Китай должен предпринять всё необходимое, чтобы избежать обострения своих финансовых проблем. На фоне слабых инвестиций в развитие инфраструктуры и снижения промышленного производства экономический рост КНР вряд ли достигнет 6% в 2019 году. В этом случае замедление экономического роста и обострение долговых проблем приведут к снижению экономических показателей КНР и большей части развивающегося мира.

В-четвертых, европейские избиратели должны помешать победе правого националистического большинства на выборах в Европейский парламент, запланированных на май 2019 года. Правые силы представляют угрозу для европейской интеграции. ЕС необходимо двигаться вперед. Европейский союз должен позаботиться о создании единой схемы страхования вкладов своих банков, сформировать единый бюджет еврозоны и увеличить ресурсы фонда финансовой стабильности ЕС. Европейская интеграция должна получить поддержку на предстоящих выборах в Европейский парламент.

Конечно, нет никаких гарантий того, что все перечисленные шаги могут быть реализованы на практике. Тем не менее если президент США Дональд Трамп откажется от торговой войны с КНР, это улучшит перспективы экономического роста как КНР, так и США. Улучшение экономических показателей в КНР и США создаст более благоприятную внешнюю среду для ЕС и улучшит его собственные экономические перспективы, что в свою очередь может позитивно сказаться на электоральных перспективах основных европейских партий.

С другой стороны, если произойдет новое обострение торговой войны между США и КНР, это может негативно отразиться на экономическом росте и финансовой стабильности КНР. Комбинация экономических проблем в Соединенных Штатах и КНР может замедлить экономический рост в других частях мира и способствовать расширению влияния популистских сил в ЕС и других местах.

Немаловажное значение для глобальной стабильности в 2019 году будут иметь результаты расследования специального прокурора США Роберта Мюллера, который занимается расследованием обстоятельств «российского вмешательства» в президентские выборы. Если Трамп почувствует необходимость собственной защиты или защиты своих близких, он может нанести удар не только по Мюллеру, но и по демократическому большинству в Палате представителей США, Федеральной резервной системе, Китаю, Мексике, странам Центральной Америки или ЕС, чтобы скрыть свои политические правонарушения за внешнеполитической дымовой завесой. Это взбудоражит финансовые рынки и подорвет доверие инвесторов.

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Демократам следовало бы отказаться от своих устремлений в отношении процедуры импичмента и сосредоточить свое внимание на том, как одержать победу над Трампом на следующих президентских выборах. Демократической партии следовало бы определиться с кандидатом в президенты и начать работу над предвыборной повесткой. Сейчас остается только скрестить пальцы и надеяться на лучшее, поскольку до ноября 2020 года еще далеко.