Глава МИД ФРГ: США не будут учитывать интересы ЕС в своих дальнейших планах

Берлин, , 23:53 — REGNUM Государства Европы больше не могут ожидать от США согласования с ними каких-либо решений Вашингтона, заявил 11 января глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью журналу Der Spiegel.

По мнению Мааса, об этом свидетельствует вывод войск США из Сирии, решение о котором Вашингтон принял без каких-либо консультаций со своими европейскими сателлитами.

При этом глава МИД ФРГ подчеркнул, что европейские дипломаты предпринимали усилия для участия в политическом процессе в Сирии с участием ООН, однако Белый дом игнорировал это обстоятельство.

«Мы теперь не должны рассчитывать на то, что нашу точку зрения учтут при принятии решений, что с нами будут консультироваться», — сказал Хайко Маас.

«Америка больше не является лидером либеральных демократий. Её президент скорее выступает за национальные односторонние шаги», — добавил министр иностранных дел Германии.

Напомним, 19 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп приказал вывести американские военные контингенты из Сирии, которые якобы победили там террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января МИД России официально высказал сомнения в соответствии заявлений США их реальным действиям.

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